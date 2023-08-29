Телеведущая съела часть айсберга и разозлила пользователей сети

Американскую телеведущую Стюарт раскритиковали за коктейль со льдом из айсберга

Пользователи социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) раскритиковали американскую телеведущую и писательницу Марту Стюарт за то, что она использовала часть льда из айсберга для охлаждения своего коктейля во время круиза из Исландии в Гренландию. На негативную реакцию обратил внимание Business Insider.

Стюарт опубликовала в общей сложности десять фотографий, сделанных во время путешествия. На первом фото телеведущая держит свой напиток в руках, а на заднем плане видны гренландские фьорды. В числе прочих снимков было и изображение двух кусочков льда и несколько изображений пейзажа с айсбергами. Пользователи сети сочли подобное поведение бестактным и поставили писательнице в упрек пренебрежение к проблеме глобального потепления и активного таяния ледников.

«Люблю тебя, девочка, но скажи, если ты уже слышала, что миру не хватает айсбергов??» — возмутился один из подписчиков. «Марта, ледяные шапки тают, не клади их в свой напиток», — написал другой пользователь. Еще один отнесся к ситуации с юмором, отметив, что «если вы не можете найти свежие айсберги для своих коктейлей, купленные в магазине — это нормально».

Ранее аналитики Национального агентства по метеорологии, климатологии и геофизике (BMKG) сообщили, что в настоящее время два из немногих действующих в мире тропических ледников, расположенные в Индонезии, активно тают и могут исчезнуть к 2026 году. Одной из главных причин подобной тенденции стало повышение средних температур на территории горного хребта Джаявиджая и все более частое выпадение дождей вместо привычного для этого региона снега.