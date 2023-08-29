Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:05, 29 августа 2023Среда обитания

Телеведущая съела часть айсберга и разозлила пользователей сети

Американскую телеведущую Стюарт раскритиковали за коктейль со льдом из айсберга

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Пользователи социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) раскритиковали американскую телеведущую и писательницу Марту Стюарт за то, что она использовала часть льда из айсберга для охлаждения своего коктейля во время круиза из Исландии в Гренландию. На негативную реакцию обратил внимание Business Insider.

Стюарт опубликовала в общей сложности десять фотографий, сделанных во время путешествия. На первом фото телеведущая держит свой напиток в руках, а на заднем плане видны гренландские фьорды. В числе прочих снимков было и изображение двух кусочков льда и несколько изображений пейзажа с айсбергами. Пользователи сети сочли подобное поведение бестактным и поставили писательнице в упрек пренебрежение к проблеме глобального потепления и активного таяния ледников.

Материалы по теме:
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете. Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете.Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
18 июля 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

«Люблю тебя, девочка, но скажи, если ты уже слышала, что миру не хватает айсбергов??» — возмутился один из подписчиков. «Марта, ледяные шапки тают, не клади их в свой напиток», — написал другой пользователь. Еще один отнесся к ситуации с юмором, отметив, что «если вы не можете найти свежие айсберги для своих коктейлей, купленные в магазине — это нормально».

Ранее аналитики Национального агентства по метеорологии, климатологии и геофизике (BMKG) сообщили, что в настоящее время два из немногих действующих в мире тропических ледников, расположенные в Индонезии, активно тают и могут исчезнуть к 2026 году. Одной из главных причин подобной тенденции стало повышение средних температур на территории горного хребта Джаявиджая и все более частое выпадение дождей вместо привычного для этого региона снега.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге

    Россиян предупредили о подорожании путевок в одну страну Азии на Новый год

    Политический алгоритм «Жириновский» высказался об электросамокатах

    Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном топе на голое тело

    Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту

    В Москве на площади трех вокзалов произошел пожар

    Украина снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за решения по России

    Пропавшая фигуристка попала на видео в кафе

    Вора в законе Хобота поместили под домашний арест по делу о статусе

    Телеведущая съела часть айсберга и разозлила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости