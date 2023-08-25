«Вечным» ледникам предрекли исчезновение из-за глобальной проблемы

BMKG: тропические ледники Индонезии могут исчезнуть к 2026 году из-за Эль-Ниньо

В настоящее время два из немногих тропических ледников в мире, расположенные в Индонезии, активно тают и могут исчезнуть к 2026 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прогноз аналитиков Национального агентства по метеорологии, климатологии и геофизике (BMKG).

Главная причина таяния так называемых «вечных» тропических ледников заключается в усилении влияния природного феномена Эль-Ниньо, нагревающего поверхность воды центральной и восточной частей Тихого океана. Это может привести к ускорению темпов повышения средних температур на территории горного хребта Джаявиджая, расположенном в самом восточном регионе провинции Папуа. Исчезновение ледников грозит нарушением местной экосистемы и ростом уровня воды мирового океана в течение ближайшего десятилетия, предупреждают эксперты.

Тропические ледники являются одними из самых уязвимых к глобальному потеплению и до недавнего времени сохранялись исключительно благодаря высокому месторасположению. Однако изменение климата привело к тому, что в горных районах Индонезии стали все чаще наблюдаться дожди вместо привычного снега. Это обстоятельство значительно ускорило процесс таяния.

Ранее ученые обнаружили в Арктике новые последствия глобального потепления, которые ускоряют изменение климата. Речь идет о стремительном разрушении льдов и непроницаемой «криосферной шапки», скрывающих опасный для атмосферы метан в виде газогидрата глубоко под слоем вечной мерзлоты. Повышение средних температур может привести к его распаду и дальнейшему выбросу, что ускорит темпы глобального потепления.