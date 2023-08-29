Ипотечные ставки в России выросли до уровня 2014-2015 годов

«Сравни»: ипотечные ставки в России поднялись до 13-15 процентов годовых

Ипотечные ставки в России в результате повышения ключевой ставки Центробанком (ЦБ) поднялись до 13-15 процентов годовых — это соответствует высоким значениям 2014-2015 годов. О том, что они выросли до показателей тех лет, рассказал руководитель направления «Ипотека» в компании «Сравни» Дмитрий Сафронов агентству РИА Новости.

По словам эксперта, многие банки, в том числе крупные региональные, отреагировали на рост ключевой ставки до 12 процентов повышением ставок по жилищным кредитам — в среднем на 1,5-3 процентных пункта, если речь идет о классических программах. В результате средняя ставка по жилищному кредиту для покупки квартиры на вторичном рынке теперь составляет 14 процентов, по семейной ипотеке — 5,3 процента, по программам с господдержкой — 7,3 процента, по ипотеке для IT-специалистов — 4,5 процента.

«Ставки по стандартным программам ипотечного кредитования становятся если не заградительными, то весьма высокими (13-15 процентов). При этом подобный уровень ставок — не новость для потенциальных заемщиков. В 2014-2015 годах, а также в 2022 году ставки на ипотеку уже доходили до таких значений», — отметил Сафронов.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся в те годы ситуацию, сделки по жилищным кредитам также проводились. Специалист добавил, что не исключает того, что ключевая ставка может повыситься снова — на 0,5-1 процентный пункт.

В августе эксперты рынка недвижимости отсоветовали россиянам брать ипотеку. Вместо этого они предложили им накапливать свои сбережения.