В офисе Зеленского исключили проведение выборов на Украине в этом году

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: выборов на Украине в этом году не будет

В офисе президента Украины Владимира Зеленского исключили проведение выборов в стране в условиях военного положения. Об этом советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк высказался в эфире украинского телеканала «1+1».

Отвечая на вопрос о трактовке заявления Зеленского о выборах в последнем интервью, он отметил, что глава республики «говорит об этом осторожно». «Я могу более резко сказать (...). В этом году [выборов] точно не будет», — сказал Подоляк.

Ранее Зеленский заявлял, что не держится за власть и хочет провести выборы президента Украины. При этом он признал, что проводить голосование в военное время запрещено, выразив в то же время готовность отойти от правил при соблюдении трех условий.