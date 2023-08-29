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12:50, 29 августа 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского исключили проведение выборов на Украине в этом году

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: выборов на Украине в этом году не будет

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского исключили проведение выборов в стране в условиях военного положения. Об этом советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк высказался в эфире украинского телеканала «1+1».

Отвечая на вопрос о трактовке заявления Зеленского о выборах в последнем интервью, он отметил, что глава республики «говорит об этом осторожно». «Я могу более резко сказать (...). В этом году [выборов] точно не будет», — сказал Подоляк.

Ранее Зеленский заявлял, что не держится за власть и хочет провести выборы президента Украины. При этом он признал, что проводить голосование в военное время запрещено, выразив в то же время готовность отойти от правил при соблюдении трех условий.

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    Георгий Нестеров
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