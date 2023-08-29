В МИД Казахстана сообщили об уходе генконсула России после слов о русском языке

МИД Казахстана сообщил об уходе генконсула РФ Боброва после слов о русском языке

МИД Казахстана сообщил об уходе генерального консула России Евгения Боброва после его слов о русском языке, передает orda.kz.

Ранее дипломат заявил, что количество русскоязычных школ в республике сокращается, наблюдается дефицит преподавателей, а предмет «Русский язык» якобы исключили из программы для первого класса с казахским языком обучения.

«Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», — заявил представитель МИД Айбек Смадияров.

Он добавил, что информация, приведенная российским генконсулом, не является достоверной.

Смадияров привел данные Минпросвещения, согласно которым из 7 711 государственных школ 3 957 ведут обучение только на казахском языке, 1 203 школы на русском языке, а 2 551 школа — на казахском и русском языке.

Ранее стало известно, что Казахстан решил отгородиться от России и приступил к строительству 20 новых пограничных застав на границе. Об этом заявил заместитель главы департамента охраны границы пограничной службы комитета нацбезопасности Серик Ахметкалиев.

