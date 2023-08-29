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17:18, 29 августа 2023Моя страна

Стала известна дата открытия музея Спасской башни для посетителей в Казани

Музей Спасской башни в Казани откроется для посетителей 1 сентября

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress.com

Музей Спасской башни в Казани откроется для посетителей 1 сентября. О дате открытия пишет пресс-служба Казанского Кремля.

Так, стало известно, что в здании появится музей, а на последнем ярусе башни — «малиновый звон».

«Музей Спасской башни посвящен фортификации крепости и самой Спасской башне на разных исторических этапах, — говорится в сообщении. — Здесь рассказывается, какой она была в определенные периоды времени, начиная с Волжской Булгарии и по сегодняшний день».

Ранее сообщалось, что в Казани, пройдет всероссийский фестиваль-форум молодой режиссуры «Артмиграция». Фестиваль состоится 15 сентября и будет длиться до 24 сентября.

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    Фариза Бацазова
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