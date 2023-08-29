В Татарстане пройдет фестиваль молодой режиссуры

В Казани состоится фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция»

В столице Татарстана, Казани, пройдет всероссийский фестиваль-форум молодой режиссуры «Артмиграция». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проектов Союза театральных деятелей России, инициатора и организатора мероприятия.

Фестиваль состоится 15 сентября и будет длиться до 24 сентября. «Уверен, что "Артмиграция" займет важное место в культурной жизни Татарстана и на время ее проведения Казань превратится в столицу молодежного театрального движения всей нашей большой страны», — заявил председатель союза Александра Калягина.

Отмечается, что участниками мероприятия станут региональные театры «с талантливыми и готовыми к творческим экспериментам постановщиками». При этом их возраст не должен превышать 40 лет.

Свои работы представят коллективы из Нижнего Новгорода, Краснодара, Санкт-Петербурга, Перми, Йошкар-Олы, Томска, Новосибирска, Кирова, Красноярска и Казани.

Ранее во Владикавказе прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». С 25 по 27 августа в Центральном парке города имени К.Л. Хетагурова для горожан и гостей республики под открытым небом показывали картины местных режиссеров.