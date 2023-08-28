В Северной Осетии прошла «Ночь кино»

Во Владикавказе прошла ежегодная акция «Ночь кино»

В столице Северной Осетии, Владикавказе, прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». Об этом пишет портал «Осетия — Ирыстон».

С 25 по 27 августа в Центральном парке города имени К.Л. Хетагурова для горожан и гостей республики под открытым небом показывали картины местных режиссеров, а именно фильмы «Сюрприз», «Ах, любовь» и «Волшебная папаха».

Более того, на выходных для детей организовали развлекательную программу, в частности шоу мыльных пузырей, танцы с аниматорами и показ мультфильма «Большой собачий побег».

Ранее в августе сообщалось, что во Владикавказе появятся скульптуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Над монументами двух героев знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» работает скульптор Таймураз Зангиев.