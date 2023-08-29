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12:26, 29 августа 2023Силовые структуры

Мировой судья устроил стрельбу из пистолета в пункте полиции российского города

В Казани мировой судья устроил стрельбу из пистолета в пункте полиции

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В центре Казани мирового судью задержали за потасовку, а он в ответ выстрелил из пистолета. Об этом сообщают «Казанские ведомости» со ссылкой на собственные источники.

В ночь на 29 августа сотрудники правоохранительных органов прибыли на улицу Баумана, где произошла драка между двумя мужчинами. Одного из устроивших потасовку доставили в ближайший стационарный пост полиции (СПП) для дальнейшего разбирательства.

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Во время допроса мужчина неожиданно выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвел один выстрел в окно СПП. Задержанного тут же скрутили, а оружие отобрали. Им оказался травматический пистолет, который находился у него на законных основаниях. Обошлось без раненых.

Мужчина, как выяснилось, является мировым судьей из Альметьевска Республики Татарстан. В момент задержания злоумышленник был нетрезв, от него исходил стойкий запах алкоголя.

Сейчас по факту инцидента проводится служебная проверка, так как для привлечения мировых судей к ответственности требуется решение Квалификационной коллегии судей Татарстана.

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    Олеся Мицкевич
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