Названа дата первого судебного заседания по иску актера Козловского

Глава ФПБК Бородин: судебное заседание по иску Козловского состоится 30 августа

Первое судебное заседание по иску актера Данилы Козловского, который требует взыскать с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина один рубль моральной компенсации, пройдет 30 августа. Об этом «Ленте.ру» сообщил сам общественник.

«Завтра в 11:30 [состоится] первое судебное заседание Козловский — Бородин», — рассказал он.

В апреле Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС). Также в обращении указывалось, что актер призывает сограждан выходить на акции протеста.

Позже актер подал иск против главы ФПБК, который суд принял спустя три месяца. Помимо моральной компенсации в размере одного рубля артист требует признать распространенные Бородиным сведения порочащими честь и обязать общественника сделать в социальных сетях пост с опровержением собственных слов.

