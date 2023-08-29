Названа дата первого судебного заседания по иску актера Козловского
Первое судебное заседание по иску актера Данилы Козловского, который требует взыскать с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина один рубль моральной компенсации, пройдет 30 августа. Об этом «Ленте.ру» сообщил сам общественник.
«Завтра в 11:30 [состоится] первое судебное заседание Козловский — Бородин», — рассказал он.
В апреле Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС). Также в обращении указывалось, что актер призывает сограждан выходить на акции протеста.
Позже актер подал иск против главы ФПБК, который суд принял спустя три месяца. Помимо моральной компенсации в размере одного рубля артист требует признать распространенные Бородиным сведения порочащими честь и обязать общественника сделать в социальных сетях пост с опровержением собственных слов.