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15:42, 29 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная российская юмористка вышла замуж в четвертый раз

Юмористка Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Популярная российская юмористка, бывшая участница КВН и блогерша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Краснова опубликовала видео, где она и жених идут в свадебных нарядах, держась за руки. Ролик она сопроводила хештегом, в котором указала, что вышла замуж.

Избранника юмористки зовут Ринат. Другую информацию о новоиспеченном супруге Краснова не раскрыла.

Ранее Краснова поделилась историей о том, как она узнала от поклонницы об измене бывшего парня. Фанатка рассказала, что встречалась с мужчиной, когда он состоял в отношениях с юмористкой. По словам экс-участницы КВН, этот факт расстроил ее.

Краснова развелась с третьим мужем в 2022 году. Он был младше юмористки на 16 лет. Со вторым мужем — американским хоккеистом Дероном Куином — блогерша прожила в браке с 2014 по 2020 год. Ее первым мужем был участник команды КВН «Союз» Александр Алымов.

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    Олег Давыдов
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