Популярная юмористка узнала неприятную правду о бывшем парне от фанатки

Юмористка Краснова узнала об измене бывшего возлюбленного от фанатки после своего концерта

Популярная блогерша и стендап-комик Наталья Краснова поделилась историей о том, как она узнала об измене бывшего парня от поклонницы после своего концерта. О раскрывшейся неприятной правде она рассказала ведущей Ассоль Васильевой в ее шоу «О чем не говорят женщины», доступном на YouTube.

Краснова рассказала, что во время автограф-сессии после ее концерта в Москве к ней подошла девушка и поделилась впечатлениями о написанной блогершей книге «Бывшие». Фанатка юмористки похвалила произведение, в частности фрагмент, в котором описывался один из бывших возлюбленных Красновой.

В этом разговоре девушка назвала одну интимную особенность мужчины, не описанную в книге. «Я думаю: откуда ты (я об этом в книге не писала) знаешь про физиологические особенности моего бывшего?» — вспомнила Краснова.

Поклонница блогерши ответила, что она встречалась с ее экс-бойфрендом, когда он состоял в отношениях с Красновой. По ее словам, он однажды прилетел с другом в Москву (из Челябинска, где жил с юмористкой — прим. «Ленты.ру») и провел с ней два дня. У них, как утверждала девушка, была интимная близость.

«По идее, ничего такого, я давно рассталась. Но обидно было, как будто он только что [это сделал]», — пожаловалась Краснова. Она призналась, что знание этого факта расстроило ее, несмотря на только что состоявшийся успешный концерт.

Ранее стендап-комик Виктория Складчикова рассказала о необычной просьбе на концерте. Один из ее поклонников попросил юмористку во время выступления помочь ему помириться с женой. Складчикова не ожидала, что причиной их ссоры окажется измена мужчины.