Губернатор объяснил громкие звуки в Курске

Губернатор Старовойт: громкие звуки в Курске связаны с работой Минобороны России

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил громкие звуки, которые услышали жители Курска. Об этом он написал в своем Telegram.

«Уважаемые земляки! Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны», — написал Старовойт. Он также попросил жителей города не беспокоиться.

29 августа ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Пострадавших нет, однако была перебита линия электропередачи.

27 августа ВСУ впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикадзе SYPAQ. Эти беспилотники были переданы Киеву Австралией для гуманитарных миссий.