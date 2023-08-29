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17:59, 29 августа 2023Россия

Российский приграничный регион попал под обстрел ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Троицкое

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, зафиксировано два прилета. Пострадавших нет, однако была перебита линия электропередачи. «Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы», — заверил губернатор.

Ранее стало известно, что 27 августа ВСУ впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикадзе SYPAQ. Эти беспилотники были переданы Киеву Австралией для гуманитарных миссий.

Кроме того, 27 августа украинский дрон врезался в жилой дом на улице Карла Маркса в Курске. Никто из горожан тогда не пострадал.

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    Константин Лысяков
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