Российский приграничный регион попал под обстрел ВСУ
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Троицкое
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.
По его словам, зафиксировано два прилета. Пострадавших нет, однако была перебита линия электропередачи. «Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы», — заверил губернатор.
Ранее стало известно, что 27 августа ВСУ впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикадзе SYPAQ. Эти беспилотники были переданы Киеву Австралией для гуманитарных миссий.
Кроме того, 27 августа украинский дрон врезался в жилой дом на улице Карла Маркса в Курске. Никто из горожан тогда не пострадал.