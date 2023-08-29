Россиянин изнасиловал 19-летнюю девушку на базе отдыха

В Ленобласти 33-летний мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку на базе отдыха

В Ленинградской области 19-летнюю девушку изнасиловали на базе отдыха. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, утром 28 июля в полицию обратилась потерпевшая. Она рассказала, что отдыхала на берегу Пасторского озера во Всеволожском районе. Там девушка выпивала алкоголь, в какой-то момент к ней пристал 33-летний мужчина. Он надругался над россиянкой.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее 50-летний житель Первоуральска изнасиловал и взял в заложницы сожительницу.