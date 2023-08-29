Российские вертолеты Ми-35М поразили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны: вертолеты Ми-35М поразили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские вертолеты Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом, об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Экипаж воздушного судна взаимодействовал с передовым авиационным наводчиком и применил ракеты по целям. Как сообщил летчик с позывным Крот, задача была выполнена на 100 процентов успешно и в полном объеме.

В Минобороны уточнили, что пуски ракет выполнялись на малой высоте при скорости около 300 километров в час, чтобы вертолеты не обнаружили украинские системы противовоздушной обороны.

«Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей Ми-35, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач», — заключили в ведомстве.

27 августа в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы России (ВКС) сбили украинский вертолет Ми-8, принадлежащий ВСУ.

