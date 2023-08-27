Российские военные сбили украинский Ми-8

ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Воздушно-космические силы России (ВКС) сбили украинский вертолет Ми-8, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, вертолет ВСУ был сбит в районе населенного пункта Заливное Запорожской области. Помимо этого, сообщается, что на запорожском направлении российские военные успешно отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Работино и Успеновка.

Ранее сообщалось, что российская истребительная авиация сбила вертолет Ми-8 ВСУ в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Как заявили в Минобороны, воздушное судно было уничтожено в районе населенного пункта Брусовка.