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13:59, 27 августа 2023Россия

Российские военные сбили украинский Ми-8

ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
СюжетМинобороны:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Воздушно-космические силы России (ВКС) сбили украинский вертолет Ми-8, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, вертолет ВСУ был сбит в районе населенного пункта Заливное Запорожской области. Помимо этого, сообщается, что на запорожском направлении российские военные успешно отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Работино и Успеновка.

Ранее сообщалось, что российская истребительная авиация сбила вертолет Ми-8 ВСУ в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Как заявили в Минобороны, воздушное судно было уничтожено в районе населенного пункта Брусовка.

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    Варвара Кошечкина
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