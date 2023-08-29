Собянин рассказал о подготовке к запуску движения на МЦД-4

Собянин: обкатка маршрута МЦД-4 начнется на этой неделе

Обкатка четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) начнется на этой неделе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«С коллегами из РЖД уже провели стыковку контактной сети. На этой неделе начнем обкатывать новый маршрут», — рассказал градоначальник.

Собянин добавил, что в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха почти завершили строительство станции Ольгино, а на соединительной линии МЦД-4 — Кутузовской и Тестовской станций, заканчивается реконструкция станции Поклонная.

Станция Тестовская станет одним из крупнейших столичных вокзалов, который объединит первый и четвертый скоростные диаметры, Московское центральное кольцо (МЦК) и три линии метрополитена.

Четвертый маршрут МЦД свяжет более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья, его протяженность составит 86 километров.

МЦД-4 планируют запустить осенью, он пройдет через центр столицы, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого. Для реализации проекта соединили разрозненные железные дороги и построили новые эстакады, мосты, путепроводы и транспортные узлы.