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08:39, 29 августа 2023Россия

Медведев отреагировал на слова о согласии Запада наносить любые удары по Крыму

Зампред СБ Медведев назвал согласие Запада на удары Киева по Крыму casus belli

Фото: Yekaterina Shtukina / Reuters

Заместитель председателя Совета Безопасности России (СБ) Дмитрий Медведев назвал согласие Запада на любые удары Киева по Крыму casus belli. Его реакция приводится в Telegram-канале.

Он отметил, что если подтвердится правдивость данного заявления, то это предоставляет России возможность действовать «против всех и каждого» в НАТО.

«Это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры. Рафинированный casus belli», — пояснил Медведев.

В новом посте зампред Совбеза вновь заговорил об Апокалипсисе. «Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе», — написал экс-президент России, комментируя объявление украинской стороны о ударах по Крыму.

Медведев также прикрепил к тексту три цитаты. Первая была взята из Священного Писания, вторая приписывается революционеру Владимиру Ленину, третья — советскому вождю Никите Хрущеву.

29 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами. Последние, как уверяет он, поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове.

Подоляк напомнил, что еще год назад на Западе отказывались от подобного варианта развития событий, однако сейчас всем сторонам удалось прийти к консенсусу.

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    Анна Щербакова
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