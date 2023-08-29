Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:49, 29 августа 2023Среда обитания

Известный певец назвал москвичей вальяжными

Певец Жан Милимеров назвал москвичей вальяжными

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известный российский певец Жан Милимеров в интервью журналу «Москвич Mag» отметил, что считает жителей Москвы вальяжными.

По мнению бывшего участника группы «Премьер-министр», жители столицы, в отличие от приезжих, отличаются большим спокойствием в поведении. «Москвичи чуть-чуть вальяжные, поскольку находятся дома. А приезжие работают в сумбуре, в движении, что-то ищут», — считает Милимеров.

Певец также рассказал, что является коренным москвичом. Он назвал Старую Москву классной и отметил, что ему нравятся старинные улицы в центре города, по которым он гулял в детстве. При этом Милимеров убежден, что менять в столице ничего не стоит — она каждый год меняется сама, причем в лучшую сторону.

Ранее телеведущая Вера Красова назвала москвичей избалованными наличием всегда доступных сервисов.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге

    Анна Седокова показала фигуру в облегающем комбинезоне

    14-летняя школьница забеременела от приезжего в Подмосковье

    Котоняня рассказала об опасностях при уходе за чужими кошками

    В ДНР объяснили отсутствие успехов ВСУ страхом окружения

    Задержанный за подготовку теракта в РФ признался в содеянном и попал на видео

    В России создали комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА

    В ДНР назвали самые горячие точки

    Крупнейший автопроизводитель остановил работу из-за сбоя

    Адвокат Чекалиных прокомментировал передачу дела блогеров в ГСУ СК России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости