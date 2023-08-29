Крымский мост на обложке учебника истории появился по инициативе Путина

Гаспарян: Крымский мост на обложке учебника истории появился с подачи Путина

Изображение Крымского моста появилось на обложке учебника истории для 10-11-х классов с подачи президента России Владимира Путина. Об инициативе главы государства рассказал первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян в эфире радио «Спутник в Крыму».

Политик также является одним из авторов пособия. Он рассказал, что в том разделе, который он писал, была поставлена точка на «возвращении Крыма в родную гавань».

После этого, по слова его словам, Путин спросил, есть ли в учебнике Крымский мост, ему ответили, что экскурс в историю завершился на событиях до постройки магистрали.

«И президент говорит: "Это очень странно, а как же мост?" Естественно, это событие эпохальное. Поэтому то, что он в том числе вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет», — заключил Гаспарян.

В августе Минпросвещения представило новый учебник истории за 11-й класс. В пособии кардинально переработаны разделы с 1970-х по 2000-е годы, а также появились главы о событиях с 2014 по 2023-й — в том числе и о специальной военной операции (СВО) на Украине.

