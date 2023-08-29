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03:12, 30 августа 2023Бывший СССР

Украинских депутатов предложили отправить на фронт

В Раде зарегистрировали проект об отмене отсрочки от призыва для депутатов

Фото: РИА Новости

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект об отмене для депутатов отсрочки от призыва на военную службу. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором документа стал депутат от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский. Он пояснил, что действующий закон освобождает парламентариев во время призыва на военную службу во время мобилизации. «Это создает несправедливое отношение для выполнения конституционных обязанностей всеми гражданами Украины», — возмутился он.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что для победы в военном конфликте с Россией Украине необходимо мобилизовать три миллиона граждан. При этом в СМИ указали на то, что население республики, несмотря на его сокращение, превышает 30 миллионов человек.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране. Кроме того, глава государства подписал документ о продолжении мобилизации. Оба положения будут действовать еще 90 дней, до 15 ноября 2023 года.

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    Марина Совина
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