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17:04, 29 августа 2023Среда обитания

Мощное наводнение в Европе попало на видео

Kurier: мощное наводнение в Австрии попало на видео
СюжетУраган во Флориде

В Австрии из-за сильных ливней начались наводнения. О стихийном бедствии в европейской стране, попавшем на видео, сообщает издание Kurier.

28 августа на западе Австрии прошли ливни, спровоцировавшие наводнения и оползни в федеральных землях Тироль и Зальцбург. Известно, что уровень воды в реке Инн в Инсбруке достиг столетнего максимума. Помимо этого, некоторые дороги и железнодорожные пути оказались затоплены и перекрыты. Наихудшая ситуация в стране наблюдается в долинах Эцталь, Штубайталь, Виппталь и Циллерталь.

На записи, сделанной очевидцами произошедшего, можно увидеть, как мощные потоки воды темно-коричневого цвета с большой скоростью стекают с гор вниз, в сторону жилых домов, расположенных возле разлившейся реки. Информации о пострадавших в результате наводнений нет.

В связи с наводнением канцлер Австрии заявил о том, что правительство страны выделит средства из фонда стихийных бедствий.

В августе стало известно, что на американский штат Флорида может обрушиться ураган, в который перерастет тропический шторм «Идалия». Под угрозой столкнуться со стихией также находится Куба.

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    Полина Кислицына
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