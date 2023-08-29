Мощное наводнение в Европе попало на видео

Kurier: мощное наводнение в Австрии попало на видео

В Австрии из-за сильных ливней начались наводнения. О стихийном бедствии в европейской стране, попавшем на видео, сообщает издание Kurier.

28 августа на западе Австрии прошли ливни, спровоцировавшие наводнения и оползни в федеральных землях Тироль и Зальцбург. Известно, что уровень воды в реке Инн в Инсбруке достиг столетнего максимума. Помимо этого, некоторые дороги и железнодорожные пути оказались затоплены и перекрыты. Наихудшая ситуация в стране наблюдается в долинах Эцталь, Штубайталь, Виппталь и Циллерталь.

На записи, сделанной очевидцами произошедшего, можно увидеть, как мощные потоки воды темно-коричневого цвета с большой скоростью стекают с гор вниз, в сторону жилых домов, расположенных возле разлившейся реки. Информации о пострадавших в результате наводнений нет.

В связи с наводнением канцлер Австрии заявил о том, что правительство страны выделит средства из фонда стихийных бедствий.

В августе стало известно, что на американский штат Флорида может обрушиться ураган, в который перерастет тропический шторм «Идалия». Под угрозой столкнуться со стихией также находится Куба.