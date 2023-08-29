Власти Крыма опровергли сообщения о взрыве на полуострове

Информация о взрыве в районе села Оленевка в Крыму оказалась недостоверной

Распространившаяся в сети информация о взрыве в районе села Оленевка Черноморского района Крыма оказалась недостоверной.

Telegram-канал «Крымский ветер» выложил видео якобы со взрывом в Крыму, это видео затем распространилось в других каналах мессенджера. Сообщалось, что рядом с Оленевкой был слышен глухой взрыв. Авторы канала прикрепили видео, на котором виден дым. Утверждалось, что к месту происшествия съезжаются кареты скорой помощи.

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о взрыве. «По Оленевке. Горит трава в степи. Работает МЧС», — написал представитель властей в своем Telegram-канале. Чиновник призвал доверять только официальным источникам.

Утром 29 августа МЧС по Крыму сообщало, что было зафиксировано 12 пожаров, связанных с загоранием сухой растительности.

Информация о взрывах на западе полуострова не получила распространения в СМИ. Ряд агентств и изданий в своих материалах опровергли эти сообщения — РИА Новости, RT, «АиФ», «Коммерсантъ», «Газета.Ru».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»