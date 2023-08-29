Поставки нефти из России выросли до рекордных значений

Bloomberg: морской экспорт российской нефти вырос до восьминедельного максимума

Поставки российской сырой нефти морским путем на неделе, завершившейся 27 августа, выросли до восьминедельного максимума. Об этом со ссылкой на данные отслеживания танкеров пишет Bloomberg.

Средний объем такого экспорта увеличился до рекордных 3,4 миллиона баррелей в день. Этот показатель примерно на 880 тысяч баррелей в день больше, чем на предыдущей неделе. Наибольший прирост отгрузок аналитики отметили в балтийских портах Приморск и Усть-Луга. Средние поставки за четыре недели в Азию, где находятся главные покупатели российской нефти Индия и Китай, выросли до 2,57 миллиона баррелей в день.

Скачок объемов поставок сырой нефти эксперты связывают с тем, что экспорт продуктов нефтепереработки сократился до 15-месячного минимума на фоне увеличения внутреннего спроса на бензин и роста цен на некоторые виды российского топлива выше предельных, установленных странами G7.

Предыдущее сокращение зарубежных поставок сырой нефти было связано с тем, что российские нефтеперерабатывающие заводы в августе увеличили темпы переработки перед резким сокращением государственных субсидий. С 1 сентября размеры выплат нефтяникам по демпферу сократятся вдвое.

Агентство отмечает, что в среднем за последние четыре недели морские поставки российской сырой нефти остаются на уровне чуть ниже 3 миллионов баррелей в день, что примерно на 450 тысяч баррелей в день ниже среднего уровня в феврале этого года.

Ранее коммерческий директор сети заправок «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев заявил, что без экстренных мер со стороны властей ситуация с обеспеченностью топливом в России может заметно ухудшиться, а многие независимые АЗС разорятся. По его мнению, необходимо либо ввести экспортные пошлины, либо увеличить производство, чтобы насытить внутренний рынок. Соловьев напомнил, что разрыв цен на внешнем и внутреннем рынках слишком велик, поэтому ждать улучшения ситуации осенью или к зиме нельзя.