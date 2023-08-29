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15:50, 29 августа 2023Россия

Власти Крыма прокомментировали сообщения о взрывах в Оленевке

Советник главы Крыма Крючков сообщил о возгорании травы в степи у Оленевки
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения о взрывах в Оленевке на западе полуострова.

До этого в некоторых Telegram-каналах появились данные о том, что жители Оленевки якобы слышали взрыв.

«По Оленевке. Горит трава в степи. Работает МЧС», — написал Крючков. Представитель власти призвал жителей и гостей Крыма доверять только проверенным источникам информации.

Ранее 28 августа советник главы Крыма предупреждал граждан о громких звуках в связи с утилизацией боеприпасов в селе Вольное Джанкойского района, поселке Октябрьское и городе Старый Крым.

В ночь на 25 августа в Крыму нейтрализовали 42 беспилотника. В Минобороны России подчеркнули, что девять дронов были уничтожены системой ПВО, еще 33 аппарата подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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    Анна Щербакова
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