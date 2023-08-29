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19:07, 29 августа 2023Путешествия

У пассажирского самолета отказал двигатель во время полета

У летевшего в Токио пассажирского самолета отказал двигатель

Фото: Yuya Shino / Reuters

У пассажирского самолета отказал один из двух двигателей во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Окинавы в Токио. В результате лайнеру пришлось совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Тюбу в японской префектуре Айти.

Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Scandinavian Airlines ударила молния во время полета. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Копенгагена в Цюрих.

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    Фариза Бацазова
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