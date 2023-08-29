У пассажирского самолета отказал двигатель во время полета
У летевшего в Токио пассажирского самолета отказал двигатель
У пассажирского самолета отказал один из двух двигателей во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Окинавы в Токио. В результате лайнеру пришлось совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Тюбу в японской префектуре Айти.
Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно. Никто из пассажиров рейса не пострадал.
Ранее пассажирский самолет авиакомпании Scandinavian Airlines ударила молния во время полета. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Копенгагена в Цюрих.