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20:37, 29 августа 2023Силовые структуры

Россиянин незаконно хранил у себя в доме и машине оружие и попал под статью

В Подольске полиция задержала мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подольске полиция задержала ранее судимого 42-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 222 («Незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве рассказали, что при осмотре квартиры и машины мужчины силовики обнаружили и изъяли предметы, похожие на газовый револьвер, зарядное стреляющее устройство и патроны. Экспертиза показала, что изъятый револьвер является газовым оружием, зарядное стреляющее устройство — огнестрельным, а 170 патронов признали боеприпасами, пригодными для производства выстрелов.

Ранее в Удмуртии задержали 42-летнего мужчину, незаконно хранившего дома оружие и взрывчатку.

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    Варвара Митина
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