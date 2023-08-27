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18:31, 28 августа 2023Силовые структуры

42-летнего россиянина задержали за незаконное хранение оружия и боеприпасов

В Удмуртии задержали мужчину, хранившего дома оружие и взрывчатку

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Удмуртии задержали 42-летнего мужчину, незаконно хранившего дома оружие и взрывчатку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, полицейские нашли в доме мужчины в деревне Завьяловского района охотничье ружье, пистолет, пять банок с порохом массой один килограмм, а также более 500 патронов.

Изъятые предметы отправили на экспертизу. Выяснилось, что пистолет образца 1933 года пригоден для стрельбы боевыми патронами, а боеприпасы предназначены для использования в нарезном огнестрельном охотничьем и спортивно-охотничьем оружии.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.

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    Екатерина Власова
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