На Украине беременная иностранка попыталась вывезти из страны полуголого мужа

На Украине жена попыталась вывезти мужа за границу в нише для запасного колеса

На Украине беременная девушка-иностранка попыталась вывезти из страны своего полуголого мужа в нише для запасного колеса. Об этом в Telegram сообщила Госпогранслужба страны.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Лужанка» на границе Украины и Венгрии.

После обнаружения мужа женщина устроила пограничникам скандал. Услышав, что ее автомобиль хотят эвакуировать, она то бросалась под колеса, то убегала от пограничников.

Отмечается, что женщине за попытку вывезти мужа за границу грозит уголовная ответственность. Мужчина же в настоящее время находится в пункте временного содержания.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев допустил, что вскоре в стране начнется всеобщая мобилизация. Это решение, по его словам, зависит от того, на сколько затянутся боевые действия.