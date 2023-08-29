Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 29 августа 2023Бывший СССР

На Украине беременная иностранка попыталась вывезти из страны полуголого мужа

На Украине жена попыталась вывезти мужа за границу в нише для запасного колеса

На Украине беременная девушка-иностранка попыталась вывезти из страны своего полуголого мужа в нише для запасного колеса. Об этом в Telegram сообщила Госпогранслужба страны.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Лужанка» на границе Украины и Венгрии.

После обнаружения мужа женщина устроила пограничникам скандал. Услышав, что ее автомобиль хотят эвакуировать, она то бросалась под колеса, то убегала от пограничников.

Отмечается, что женщине за попытку вывезти мужа за границу грозит уголовная ответственность. Мужчина же в настоящее время находится в пункте временного содержания.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев допустил, что вскоре в стране начнется всеобщая мобилизация. Это решение, по его словам, зависит от того, на сколько затянутся боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны впервые заявило о перехвате противокорабельной ракеты ВСУ «Нептун»

    Крупная криптобиржа ограничила возможности для россиян

    Появились подробности исчезновения российской фигуристки-чемпионки в Москве

    В Литве призвали не превращать закрытие КПП на границе с Белоруссией в спорт

    Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

    Российские школьники решили рассказать всю правду об учителях

    Российские войска отразили атаку штурмовиков ВСУ на одном из направлений

    Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

    Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в ДНР

    Российские войска отбили три атаки ВСУ на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости