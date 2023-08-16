На Украине допустили всеобщую мобилизацию

Депутат Рады Украины Чернев: при необходимости воевать пойдут все

Депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев допустил введение всеобщей мобилизации, если в Киеве найдут в этом необходимость. Об этом он рассказал в интервью «Новини.LIVE».

«Если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля», — сказал Чернев. Он добавил, что защищать свою страну — это обязанность каждого мужчины.

Чернев подчеркнул, что решение зависит от того, насколько затянутся боевые действия. При этом в настоящий момент у украинской армии есть необходимые ресурсы. Депутат также напомнил, что всеобщий призыв вводится при четвертой очереди мобилизации, а сейчас Украина находится только в состоянии второй очереди.

Ранее на Украине за помощь уклонистам задержали директора областного центра психического здоровья. По версии следствия, он вместе с сообщником продавал фальшивые справки о непригодности к военной службе.