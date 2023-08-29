В России открыли поселок строителей первой в мире наземной АЭС малой мощности

В Якутии открыли поселок строителей первой в мире наземной АЭС малой мощности

В Усть-Янском районе Якутии состоялось открытие поселка строителей первой в мире наземной атомной станции малой мощности (АСММ). Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«Станция обеспечит надежный и экологичный источник энергии, вдохнет новую жизнь во все существующие проекты, позволит сделать район развитой территорией, комфортной и для работы, и для жизни», — заявил он.

Временный городок строителей в поселке Усть-Куйга стал первым открытым объектом внешней инфраструктуры. Николаев отметил, что в поселке есть все условия для комфортной жизни — там смогут разместиться свыше тысячи человек. В пресс-службе правительства региона добавили, что на территории обустроили административно-бытовой корпус, общежития, банно-прачечный комплекс, медицинский пункт и другие объекты.

АСММ обеспечит стабильным теплом и электроэнергией освоение месторождений Кючус, Депутатское, Тирехтях, промышленные предприятия и социальные объекты в Усть-Янском и Верхоянском районах. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Ранее сообщалось, что в поселке Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки создадут Центр приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли. После его открытия космическое наблюдение будет осуществляться по всей территории российской Арктики.