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12:30, 8 августа 202369-я параллель

В российском поселке создадут Центр космического мониторинга Земли

На Чукотке появится Центр космического мониторинга Земли
СюжетПожары в России

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В поселке Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки создадут Центр приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли МЧС России. Об этом сообщает ИА «Чукотка».

«Строительством занимается Роскосмос, запуск центра планируется в 2024 году. Его работа даст нам более точное покрытие. Мы, например, сможем отслеживать тундровые и природные пожары, так же как и климатические изменения в целом», — рассказал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу Ленар Шарафеев.

Центр космического мониторинга Земли появится на территории пожарно-спасательной части. Он позволит получать более точную информацию по природным пожарам, изменению климата и чрезвычайным ситуациям. Станция сможет принимать сигналы со спутника и передавать данные в информационную систему, за работой оборудования будет следить оператор.

Сейчас в России работают шесть таких центров — они находятся в Москве, Красноярске, Вологде, Владивостоке, Мурманске и Дудинке. После открытия центра на Чукотке космическое наблюдение будет осуществляться по всей территории российской Арктики с запада на восток.

Ранее сообщалось, что в Приуральском районе Ямала открылся новый пункт наблюдения за вечной мерзлотой. С его помощью специалисты смогут прогнозировать изменение климата, отслеживать динамику сезонных оттаиваний грунта и выбросы парниковых газов.

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    Варвара Родикова
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