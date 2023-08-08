В российском поселке создадут Центр космического мониторинга Земли

На Чукотке появится Центр космического мониторинга Земли

В поселке Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки создадут Центр приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли МЧС России. Об этом сообщает ИА «Чукотка».

«Строительством занимается Роскосмос, запуск центра планируется в 2024 году. Его работа даст нам более точное покрытие. Мы, например, сможем отслеживать тундровые и природные пожары, так же как и климатические изменения в целом», — рассказал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу Ленар Шарафеев.

Центр космического мониторинга Земли появится на территории пожарно-спасательной части. Он позволит получать более точную информацию по природным пожарам, изменению климата и чрезвычайным ситуациям. Станция сможет принимать сигналы со спутника и передавать данные в информационную систему, за работой оборудования будет следить оператор.

Сейчас в России работают шесть таких центров — они находятся в Москве, Красноярске, Вологде, Владивостоке, Мурманске и Дудинке. После открытия центра на Чукотке космическое наблюдение будет осуществляться по всей территории российской Арктики с запада на восток.

Ранее сообщалось, что в Приуральском районе Ямала открылся новый пункт наблюдения за вечной мерзлотой. С его помощью специалисты смогут прогнозировать изменение климата, отслеживать динамику сезонных оттаиваний грунта и выбросы парниковых газов.