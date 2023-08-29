Глава управляющей компании присвоил миллионы рублей и попал под суд

В Краснодаре глава управляющей компании присвоил 9 млн рублей и попал под суд

В Краснодаре бывший директор управляющей компании (УК) Владимир Малов присвоил миллионы рублей, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. За незаконную растрату средств глава УК попал под суд, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В материалах суда отмечается, что Малов единолично занимался управлением, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными мероприятиями. Выяснилось, что глава УК не в полном объеме перечислял средства потребителей по договорам за фактически предоставленные ресурсы. Присвоенная им сумма превысила девять миллионов рублей — эти средства Малов расходовал в том числе на личные нужды.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на два с половиной года условно и штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, нарушителю предстоит выплатить имущественный вред поставщикам коммунальных услуг в семь миллионов рублей.

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