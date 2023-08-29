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20:54, 29 августа 2023Наука и техника

Microsoft назвала причину появления критической ошибки в Windows

BleepingComputer: ошибки Windows 11 появились из-за прошивки процессоров

Фото: Unsplash

В корпорации Microsoft объяснили, по каким причинам некоторые пользователи Windows 10 и 11 столкнулись с критической ошибкой BSOD. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В компании обратили внимание на жалобы пользователей, которые ранее рассказали, что на их устройствах появилось сообщение о критической ошибке с кодом UNSUPPORTED_PROCESSOR («Неподдерживаемый процессор»). Специалисты Microsoft заявили, что проблема не связана с недавними обновлениями Windows, а касается прошивки некоторых процессоров. По официальным данным, неполадки были замечены на компьютерах под управлением Windows 11 22H2 и Windows 10 21H2/22H2.

Инженеры корпорации предложили столкнувшимся с проблемой пользователям обратиться к производителям процессоров, которые установлены в их ПК. При этом в компании не назвали конкретные бренды процессоров, но отметили, что отзовут обновления для пользователей, столкнувшихся с проблемой.

Между тем в MSI заявили, что многие пользователи их материнских плат рассказали о появлении ошибки UNSUPPORTED_PROCESSOR. В фирме пообещали разобраться с проблемой вместе со специалистами Microsoft.

В конце июля специалисты по безопасности Google Information Security обнаружили в процессорах линейки AMD Zen 2 серьезную уязвимость. По словам экспертов, системная брешь позволяет похищать личные данные и ключи шифрования пользователей.

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    Андрей Ставицкий
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