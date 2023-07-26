В процессорах AMD нашли серьезную уязвимость

Windows Central: в процессорах AMD Zen 2 обнаружили критическую уязвимость

Специалисты по безопасности обнаружили в процессорах линейки AMD Zen 2 серьезную уязвимость. Об этом сообщает издание Windows Central.

По словам журналистов IT-портала, первым о критической проблеме рассказал исследователь Google Information Security Тэвис Орманди. Специалист нашел ошибку и заявил, что проблема связана с чипами серий Ryzen 2000, 3000, 4000, 5000 и 7020. Уязвимости дали название Zenbleed.

Орманди подчеркнул, что встроенная уязвимость позволяет украсть личные данные пользователя и ключи шифрования. При этом для похищения данных злоумышленнику не нужен физический доступ к компьютеру — взлом можно осуществить через веб-страницу.

Специалист по безопасности заявил, что сообщил AMD о проблеме 15 мая. В компании подтвердили факт наличия ошибки и отметили, что уязвимость «может позволить злоумышленнику потенциально получить доступ к конфиденциальной информации». В фирме выпустили патч, который, однако, можно применить лишь для части процессоров AMD — доступное обновление появится не раньше ноября.

В феврале руководители AMD предсказали продолжение падения рынка персональных компьютеров. В компании отметили, что первый квартал 2023 года запомнится продолжением снижения спроса и поставок компьютеров и комплектующих.