В AMD предсказали падение рынка ПК

В AMD рассказали еще об одном «тяжелом квартале» для рынка компьютеров

Руководители AMD предсказали продолжение падения рынка персональных компьютеров. Об этом сообщает издание The Verge.

Подводя итоги AMD о прибылях и убытках за четвертый квартал 2022 года, генеральный директор компании Лиза Су рассказала, что рынок ПК ждет как минимум «еще один тяжелый квартал». По словам топ-менеджера, в AMD ожидают, что первый квартал 2023 года запомнится продолжением снижения спроса и падения поставок компьютеров и комплектующих.

Су отметила, что ожидает заметное оживление рынка во втором полугодии. По мнению главы AMD, объемы глобального рынка ПК в 2023 году снизятся на 10 процентов, до 260 миллионов единиц.

В ходе отчета в компании рассказали, что чистая прибыль AMD за квартал обрушилась на 98 процентов, составив 21 миллион долларов. В материалах говорится, что это связано с приобретением компании Xilinx. Выручка от продажи процессоров и видеокарт упала на 51 и 7 процентов соответственно. Лиза Су отметила, что в первом квартале AMD должна представить на рынок больше своей продукции, чтобы как можно скорее привести предложение в соответствие со спросом.

В конце января специалисты агентства Gartner заявили, что в 2023 году поставки смартфонов и ПК достигнут десятилетнего минимума. По словам аналитиков, спрос на гаджеты немного вырос во время пандемии, но в середине 2022 года снова начал снижаться.