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14:35, 31 января 2023Наука и техника

Поставки смартфонов в 2023 году снова упадут

В Gartner прогнозируют, что поставки смартфонов и ПК достигнут десятилетнего минимума

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Специалисты исследовательской фирмы Gartner составили прогноз на рынок смартфонов на 2023 год. Об этом сообщает Reuters.

В отчете, с которым ознакомились журналисты агентства, аналитики Gartner заявили, что ожидают снижение поставок смартфонов и ПК второй год подряд. По оценкам специалистов, поставки телефонов сократятся на 4 процента, до 1,34 миллиарда рублей, и упадут до десятилетнего минимума. В 2022 году на рынок было отгружено 1,4 миллиарда единиц устройств, в 2021 году — 1,43 миллиарда.

В материале говорится, что поставки смартфонов опустятся до уровня 2009 года — в то время Blackberry и Nokia были лидерами индустрии, а Apple пыталась закрепиться на рынке с новым продуктом iPhone. Рынок устройств достиг пика в 2015 году, когда производители смартфонов поставили 1,9 миллиарда девайсов.

По словам директора по исследованиям Gartner Ранджита Атвала, падение рынка связано с пандемией коронавируса: «Потребители держат свои телефоны дольше, чем ожидалось, от шести до девяти месяцев». Спрос на гаджеты немного вырос во время пандемии, но в середине 2022 года снова начал снижаться.

Ранее специалисты IDC заявили, что в 2022 году поставки смартфонов в мире обвалились до самого низкого уровня за последние 10 лет. Общий объем сократился на 11,3 процента в годовом выражении, до 1,21 миллиарда штук.

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Андрей Ставицкий
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