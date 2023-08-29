В Ярославле запустили музыкально-литературный проект с оркестром

Артист Николай Бурляев планирует запустить постановки с оркестром в Ярославле

Народный артист России Николай Бурляев планирует запустить музыкально-литературные постановки совместно с Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром. Об этом сообщает ТАСС.

О своих намерениях Бурляев рассказал на площадке летнего фестиваля искусств «Золотой витязь». По его словам, представление будет проходить в формате оркестр и чтец — в сопровождении оркестра на сцену будут выходить знаменитые артисты.

В пятницу, 26 августа, в день открытия фестиваля в концертно-зрелищном центре «Миллениум» публике уже представили такой проект. На сцену вышли Николай Бурляев, Валерий Баринов, Сергей Шакуров, Владимир Гостюхин, Инга Шатова. Они прочитали произведения Федора Тютчева, Константина Симонова и других литераторов.

Фестиваль «Золотой витязь» проходил с 26 по 28 августа. За три дня его участники посетили Ярославль, Тутаев, Ростов Великий и Переславль-Залесский, в регионе проходили творческие встречи с артистами театра и кино. В Ростовском кремле прошел концерт праздничного хора Данилова монастыря и показ фильма Бурляева об Андрее Тарковском «Боже! Чувствую приближение Твоe!».

Ранее в августе сообщалось, что мультижанровый фестиваль под открытым небом «Оживший город» пройдет в Туле в начале осени. Мероприятия будут проходить на четырех площадках в историческом центре Тулы.