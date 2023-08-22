В Туле пройдет мультижанровый фестиваль под открытым небом

В Туле пройдет мультижанровый фестиваль «Оживший город»

Мультижанровый фестиваль под открытым небом «Оживший город» пройдет в Туле в начале осени. Об этом «Интерфаксу» сообщила заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина.

По ее словам, фестиваль будет длиться десять дней — с 1 по 10 сентября.

«Он будет посвящен синтезу всех видов искусства от классики до современности и пройдет в рамках событийного туризма... Фестиваль покажет жителям и гостям Тулы, как городские пространства становятся не просто декорациями и площадками для различных видов искусств, а полноценными участниками представления», — отметила собеседница агентства.

Мероприятия будут проходить на четырех площадках в историческом центре Тулы. На них будут представлены девять жанров: кино, музыка, танцы, театр, литература, фотография, наука, гастрономия и арт.

Так, посетители смогут принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству, увидеть уличные спектакли, послушать лекции ученых и популяризаторов науки, а также услышать произведения джазовой музыки. Кроме того, перед гостями фестиваля выступят артисты балета и духовой оркестр, а по вечерам на одной из площадок будут проходить показы научных фильмов.

Посетить все мероприятия можно будет бесплатно.