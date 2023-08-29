Стало известно о первом после выдачи ордера МУС иностранном визите Путина

Bloomberg: Путин посетит в октябре форум «Один пояс, один путь» в Китае

Президент России Владимир Путин в октябре совершит первый с момента выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его «арест» зарубежный визит в Китай на форум «Один пояс, один путь». Об этом стало известно Bloomberg.

Октябрьский визит станет первой за долгое время поездкой Путина в Китай. В последний раз он посетил Поднебесную в феврале 2022 года, посетив зимние Олимпийские игры, проходившие в Пекине. Как отмечает издание, председатель КНР Си Цзиньпин ранее выражал надежды на визит Путина до конца 2023 года.