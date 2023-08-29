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16:10, 29 августа 2023Мир

Лавров возглавит делегацию на саммите G20 в Индии

Глава МИД России Лавров возглавит делегацию на саммите G20 в Индии

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина возглавит делегацию на саммите G20 в Индии. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров», — сказала она.

Ранее в канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогу телефонного разговора с Путиным сообщили, что Лавров представит Россию на саммите G20 в Индии вместо российского лидера. При этом Моди поблагодарил российского президента за содействие инициативам в формате G20, а также заявил о понимании его решения.

Путин провел телефонные переговоры с Моди 28 августа. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений между государствами — в частности, реализацию проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры.

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