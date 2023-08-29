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22:50, 29 августа 2023Мир

В США предрекли ВСУ отступление за Днепр из-за потерь

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ придется уйти за Днепр из-за огромных потерь

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский войска будут вынуждены отступить за Днепр в связи с огромными потерями, которые они понесли в ходе контрнаступления. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK.

По его словам, к концу года украинская сторона будет уже неспособна удерживать нынешние позиции. Риттер также предрек завершение боевых действий в зоне спецоперации этой осенью. Такой прогноз он объяснил тем, что значительная часть сил украинской армии была уничтожена при атаках на российские укрепрайоны.

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    Марина Совина
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