В США предрекли ВСУ отступление за Днепр из-за потерь

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ придется уйти за Днепр из-за огромных потерь

Украинский войска будут вынуждены отступить за Днепр в связи с огромными потерями, которые они понесли в ходе контрнаступления. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK.

По его словам, к концу года украинская сторона будет уже неспособна удерживать нынешние позиции. Риттер также предрек завершение боевых действий в зоне спецоперации этой осенью. Такой прогноз он объяснил тем, что значительная часть сил украинской армии была уничтожена при атаках на российские укрепрайоны.