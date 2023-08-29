Экс-разведчик США заявил о потере Украиной ударных сил

Экс-разведчик США: Украина потеряла ударные силы, не прорвав российскую оборону

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о потере Украиной в ходе контрнаступления основных ударных сил, не сумевших прорвать даже первую линию российской обороны. Об этом он сообщил на канале Youtube бывшего депутата британского парламента Джорджа Галлоуэя.

«На этом все и закончится. Поймите, 82-я и две другие бригады, составлявшие стратегический резерв, — это последние обученные силы, которыми располагает Украина. Других резервов у них нет. (...) После у них ничего не останется», — отметил Риттер.

При этом он добавил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают небольшими резервами, обученными в странах НАТО. Сейчас их также приходится задействовать в боевых действиях из-за нехватки ресурсов.

Ранее экс-разведчик допустил, что Украина может потерять Харьков из-за неспособности Вооруженных сил страны (ВСУ) держать оборону. По словам Риттера, украинские военные вряд ли смогут перехватить инициативу, их поражение уже неизбежно, а поставки западной техники не переломят ситуацию на поле боя.