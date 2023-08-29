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16:55, 29 августа 2023Силовые структуры

Подполковник Росгвардии спас застрявших в горящем бараке пенсионеров

В Свердловской области офицер Росгвардии спас пенсионеров из горящего барака

Фото: FirePhoto02 / Unsplash

В Свердловской области офицер Росгвардии спас из пожара супругов-пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

В поселке Третий Северный загорелся деревянный барак. Проезжавший мимо подполковник Олег Куликов заметил в окне пожилую женщину, застрявшую в горящем здании, он бросился внутрь и вытащил ее из объятого пламенем жилища, затем росгвардеец помог выбраться через окно ее мужу. После военнослужащий ещё раз вернулся в дом, чтобы спасти от уничтожения оставленные там документы и ценные вещи.

Пожилая пара не пострадала, возгорание вскоре ликвидировали пожарные.

10 января сообщалось, что в Самаре росгвардеец спас жизнь мужчине, попавшего в конфликт с другим водителем.

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    Владимир Седов
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