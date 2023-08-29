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13:58, 29 августа 2023Силовые структуры

Росгвардия нашла командный пункт морпехов ВСУ в ДНР

В ДНР росгвардейцы нашли командный пункт морпехов ВСУ

Кадр: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

В Донецкой народной Республике (ДНР) росгвардейцы нашли командный пункт морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы обнаружили командный пункт десантно-штурмовой роты 36-й отдельной бригады морской пехоты. Он был замаскирован, а подступы к нему — заминированы. Внутри росгвардейцы нашли рабочие карты с нанесенной обстановкой, схемы опорных пунктов, списки личного состава, журналы вечерней поверки, книги выдачи оружия и боеприпасов, методические указания генерального штаба ВСУ, а также форму и личные вещи командира десантно-штурмовой роты старшего лейтенанта Вадима Мельниченко.

Росгвардия изъяла из расположения пункта целый склад иностранного вооружения и боеприпасов: польские гранатометы РПГ-76 «Комар», автоматы и пулеметы различных моделей, тысячу патронов, более 100 выстрелов для гранатометов, около 50 стартовых зарядов к минометам, около 70 мин и гранат. Все это вскоре будет уничтожено.

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    Екатерина Власова
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