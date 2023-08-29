На Западе рассказали о помощи Швейцарии России

Автор 19FortyFive Сучиу: нужные ВСУ швейцарские танки Leopard ржавеют в Италии

Швейцария фактические помогает России, отказавшись от продажи 96 танков Leopard 1А5 компании, которая собиралась поставить их Украине. Об этом написал в своей колонке для издания 19FortyFive военный эксперт Питер Сучиу.

Он сообщил, что ранее Швейцария собиралась продать компании Rheinmetall 96 танков, которые сейчас находятся в Италии, однако в итоге отказалась от планов и начала расследование сделки.

«Дополнительные 96 Leopard 1 могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки времен холодной войны продолжат ржаветь в Италии», — пишет Сучиу.

Он отметил, что отказавшись от продажи танков, Швейцария фактически помогает России, ведь Вооруженные силы Украины могли бы использовать их в контрнаступлении.

Тем не менее в середине августа Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России. Ограничения включают запрет 87 новым компаниям на экспорт товаров двойного назначения.