Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:04, 29 августа 2023Мир

На Западе рассказали о помощи Швейцарии России

Автор 19FortyFive Сучиу: нужные ВСУ швейцарские танки Leopard ржавеют в Италии
СюжетСанкции против России:

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария фактические помогает России, отказавшись от продажи 96 танков Leopard 1А5 компании, которая собиралась поставить их Украине. Об этом написал в своей колонке для издания 19FortyFive военный эксперт Питер Сучиу.

Он сообщил, что ранее Швейцария собиралась продать компании Rheinmetall 96 танков, которые сейчас находятся в Италии, однако в итоге отказалась от планов и начала расследование сделки.

«Дополнительные 96 Leopard 1 могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки времен холодной войны продолжат ржаветь в Италии», — пишет Сучиу.

Он отметил, что отказавшись от продажи танков, Швейцария фактически помогает России, ведь Вооруженные силы Украины могли бы использовать их в контрнаступлении.

Тем не менее в середине августа Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России. Ограничения включают запрет 87 новым компаниям на экспорт товаров двойного назначения.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге

    Слова Папы Римского о России вызвали возмущение в Киеве

    Анна Седокова показала фигуру в облегающем комбинезоне

    14-летняя школьница забеременела от приезжего в Подмосковье

    Котоняня рассказала об опасностях при уходе за чужими кошками

    В ДНР объяснили отсутствие успехов ВСУ страхом окружения

    Задержанный за подготовку теракта в РФ признался в содеянном и попал на видео

    В России создали комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА

    В ДНР назвали самые горячие точки

    Крупнейший автопроизводитель остановил работу из-за сбоя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости