В России назвали условия для обсуждения зерновой сделки

ТАСС: обсуждать зерновую сделку можно только на российских условиях

Обсуждать вопрос зерновой сделки можно только на российских условиях, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.

«Вопрос зерновой сделки может обсуждаться исключительно на условиях, озвученных ранее президентом РФ», — сказал собеседник агентства.

17 июля Россия заявила о выходе из зерновой сделки. Через несколько дней Путин заявил, что ни одно из российских условий для продления инициативы не было выполнено.

По словам российского лидера, речь идет о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.