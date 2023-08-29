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16:25, 29 августа 2023Мир

В России назвали условия для обсуждения зерновой сделки

ТАСС: обсуждать зерновую сделку можно только на российских условиях

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Обсуждать вопрос зерновой сделки можно только на российских условиях, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.

«Вопрос зерновой сделки может обсуждаться исключительно на условиях, озвученных ранее президентом РФ», — сказал собеседник агентства.

17 июля Россия заявила о выходе из зерновой сделки. Через несколько дней Путин заявил, что ни одно из российских условий для продления инициативы не было выполнено.

По словам российского лидера, речь идет о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.

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    Александр Слабиев
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