Уникальный сервис для российских школьников обновился

В «Сферуме» в VK появились функции, которые сделают учебу школьников эффективнее

Российский образовательный сервис «Сферум» представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее. У школьников и педагогов, таким образом, появится больше возможностей для работы вместе с «VK Мессенджером». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В обновленной версии учебного профиля учителям и школьникам предоставили интерактивную доску для совместной работы, также там появились сессионные залы и мини-приложение «Электронный дневник». Помимо этого, пользователи профиля будут создавать собственные каналы, где можно оперативно рассказывать о важных событиях из жизни класса и школы.

В сервисе также заявили, что профили педагогов будут отличаться от школьников — на их страницах появятся «академические шапочки». Такое обновление поможет пользователям быстрее находить сообщения от преподавателя. Кроме того, учителям предоставят отдельное мини-приложение для сбора и хранения домашних работ учеников, что важно для систематизации большого объема данных.

«Российские учителя активно используют цифровые инструменты в работе и видят в этом все больше плюсов», — констатировал глава образовательного сервиса Рубен Акопов. В заключение он добавил, что полезные обновления сделают учебу и общение по школьным вопросам в разы интереснее.

«Сферум» появился 31 марта 2021 года в соответствии с постановлением российского правительства в рамках создания «Цифровой образовательной среды». Учебный профиль стал дополнительным инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным.