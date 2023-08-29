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11:47, 29 августа 2023Ценности

65-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа и порадовала фанатов

Фото: @sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун показала внешность без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 65-летняя знаменитость запечатлена позирующей на массажном столе в черной футболке. Она прикрыла нижнюю часть тела белым одеялом, оформленным изображениями колибри. Также видно, что на лице звезды «Основного инстинкта» отсутствует косметика.

Поклонники восхитились естественным внешним видом актрисы и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 25 тысяч лайков. «Без макияжа такая красивая», «Удивительная женщина», «Шэрон не стареет. Прекрасна как и всегда», «Королева», «Выглядишь очаровательно», — высказывались они.

В декабре 2022 года сообщалось, что необычный наряд американской актрисы Шэрон Стоун стал предметом насмешек в сети. Тогда знаменитость появилась на красной дорожке гала-вечера, который прошел в рамках открытия Международного кинофестиваля в Саудовской Аравии. Актриса посетила показ фильма «При чем тут любовь?» в черном платье, поверх которого была надета розовая оверсайз-накидка до пола, украшенная рюшами.

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    Мария Винар
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